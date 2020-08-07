على شرف تكريم الإيطالي روكي.. عصام عبدالفتاح: الحكم عنصر مهم في كرة القدم

أشاد عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعمل ممر شرفي لأحد الحكام فى المعتزلين في الدوري الإيطالي.





قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": شئ محترم وناس تقدر التحكيم وقيمة الحكم ونتمنى نشوفه في ملاعبنا والحكم يعتبر هام في منظومة كرة القدم.

أضاف: مفيش مباراة تلعب بدون حكم وهو عنصر هام والمفترض أن يتم تكريمه وما حدث فى الدورى الإيطالي شئ يدل على مدى احترام قيمة العناصر الأخرى للتحكيم.



