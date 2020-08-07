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رياضة

على شرف تكريم الإيطالي روكي.. عصام عبدالفتاح: الحكم عنصر مهم في كرة القدم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:06 م
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
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يسرى غازى
أشاد عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعمل ممر شرفي لأحد الحكام فى المعتزلين في الدوري الإيطالي.

قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": شئ محترم وناس تقدر التحكيم وقيمة الحكم ونتمنى نشوفه في ملاعبنا والحكم يعتبر هام في منظومة كرة القدم.
 
أضاف: مفيش مباراة تلعب بدون حكم وهو عنصر هام والمفترض أن يتم تكريمه وما حدث فى الدورى الإيطالي شئ يدل على مدى احترام قيمة العناصر الأخرى للتحكيم.

يذكر أن لاعبي يوفنتوس وروما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي وقفوا في ممر شرفي تكريمًا لمسيرة مميزة لحكم المباراة جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله.

ويعتبر روكي (46 عامًا) المولود في مدينة فلورنسا من أبرز حكام إيطاليا والقارة الأوروبية وفي 16 مايو 2004، أدار روكي أول مباراة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بين ليتشي ونادي ريجينا وكانت أول مباراة على الصعيد الأوروبي للحكم الإيطالي بين أبويل نيقوسيا القبرصي ونادي بيليستر المقدوني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليًا) يوم 31 يوليو/تموز 2008. 

أما على الصعيد الدولي، كانت مواجهة سويسرا أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم – جنوب افريقيا 2010، مطلع شهر أبريل 2009، هي أول مباراة دولية للإيطالي وكان روكي حاضرًا في المسابقات الدولية على غرار نهائيات كأس العالم – روسيا 2018 والألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في بريطانيا في عام 2012 وكأس القارات – روسيا 2017.

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