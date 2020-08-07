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أخبار العالم

شاهد.. أول فيديو للطائرة الهندية المنكوبة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تحطمت طائرة هندية في مدينة كوزيكود، جنوبي الهند، اليوم الجمعة، وسط أنباء عن وقوع إصابات ووفيات.

وقال بيان صادر عن سلطات الطيران الهندية، إن الطائرة من طراز B737 كانت في طريقها من دبي إلى مدرج كاليكوت في كوزيكود ولم يبلغ عن اندلاع حريق وقت الهبوط.

وأوضحت أنه كان على متن الطائرة هناك 174 راكبا و10 أطفال و 2 طيارين و 5 من طاقم الطائرة.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للطائرة الهندية المنكوبة.

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