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رياضة

مرتضى منصور: سعيد بالتواصل مع جروبات وصفحات الزمالك.. وسننافس على الدوري

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم وتواصلهم مع إدارة النادي.

وقال مرتضى منصور: "أحمد الله على نجاح الجميعة العمومية المحترمة الأخيرة التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير". 

وتابع: "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا ووافقت عليه رغم تحفظي ومع ذلك أشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو فالزمالك سينافس على الدوري هذا الموسم".
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