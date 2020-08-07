AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هوليوود الشرق.. نانسي بالحاج: بدايتي الفنية كانت من مصر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قالت الفنانة التونسية نانسي بالحاج، إنها تعمل بالتمثيل المسرحي والفني، كما عملت أيضا كعارضة أزياء بتونس، وانتقلت إلى مصر لبدء حياتها الفنية.

وأضافت " نانسي"، خلال لقائها على قناة الصحة والجمال، أن سبب إقامتها في مصر  يرجع إلى كونها هوليوود الشرق، وان الأجانب والمغتربين لا يشعرون بالغربة أو الوحدة، لافتة إلى أن مصر تعد بلدها الثان بالنسبة لها وللعرب، وكانت سبب نجومية الكثير من الممثلين بالقطار العربي.

 وأشارت "نانسي"، إلى أن أنها تحاول تأدية أي دور يترك بصمة في المشاهد، حيث تتلقى عروض فنية عديدة ولكنها لتقبل معظمها لأنها تريد العمل في دور وسيناريو جيد يليق لأدائها الفني.

ونوهت الفنانة التونسية بأن فور وصلها، لمصر قامت بزيارة الاهرامات والمتحف لعشقها للحضارة، موضحة أن سبب إتقان لهجتها المصرية ترجع إلى مشاهدتها للسينما المصرية بتونس، وإقامتها هنا جعلها أكثر اتقانا للغة المصرية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وضع بصمات متفردة على شخصياته الفنية.. وزيرة الثقافة: حسن حسني صنع نجومية من نوع خاص

القبض على ابن وزير تونسي خلال بيعه للمخدرات

عبد الرحمن أبو زهرة يصاب بالاكتئاب ويفكر فى الاعتزال | شاهد

نانسي بالحاج.. ممثلة تونسية تعشق تراب مصر وتتمنى النجومية فيها.. صور

دوللي ياني تنضم لفريق عمل مسلسل "العودة"

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد وانتهاك حرمة حياتها

بعد وفاته.. الدفاع السعودية توضح سبب وفاة رتبة كبيرة بالقوات المسلحة

مفاجأة صادمة في رئة متعافي كورونا بعد مرور 3 أشهر من إصابتهم

هذه الفئة لن تنجو من كورونا حتى مع وجود اللقاح.. تفاصيل

الصفعة تؤلمه.. أردوغان يهاجم اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

أخبار الرياضة.. سرقة منزل محمود الخطيب.. سبب غضب رمضان صبحي.. وحقيقة اقتراب شيكابالا من الدوري الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

لم تعلم بوفاته.. أم تفقد نجلها أثناء صراعها مع كورونا.. تفاصيل

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر