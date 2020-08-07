هوليوود الشرق.. نانسي بالحاج: بدايتي الفنية كانت من مصر

قالت الفنانة التونسية نانسي بالحاج، إنها تعمل بالتمثيل المسرحي والفني، كما عملت أيضا كعارضة أزياء بتونس، وانتقلت إلى مصر لبدء حياتها الفنية.





وأضافت " نانسي"، خلال لقائها على قناة الصحة والجمال، أن سبب إقامتها في مصر يرجع إلى كونها هوليوود الشرق، وان الأجانب والمغتربين لا يشعرون بالغربة أو الوحدة، لافتة إلى أن مصر تعد بلدها الثان بالنسبة لها وللعرب، وكانت سبب نجومية الكثير من الممثلين بالقطار العربي.





وأشارت "نانسي"، إلى أن أنها تحاول تأدية أي دور يترك بصمة في المشاهد، حيث تتلقى عروض فنية عديدة ولكنها لتقبل معظمها لأنها تريد العمل في دور وسيناريو جيد يليق لأدائها الفني.





ونوهت الفنانة التونسية بأن فور وصلها، لمصر قامت بزيارة الاهرامات والمتحف لعشقها للحضارة، موضحة أن سبب إتقان لهجتها المصرية ترجع إلى مشاهدتها للسينما المصرية بتونس، وإقامتها هنا جعلها أكثر اتقانا للغة المصرية .



