أزمة بين نائب رئيس اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني قبل عودة الدوري .. تفاصيل

رفض الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة طلب أندية القسم الثاني بشأن فترة إعداد الفرق.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن استئناف منافسات دوري القسم الثاني 20 سبتمبر القادم فيما تعود مباريات دورى القسم الثالث والرابع فى شهر أكتوبر المقبل.
وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن الدكتور جمال محمد على نائب الاتحاد رفض طلب الأندية التي تضمن فترة الإعداد للفرق ان تكون شهر ونصف استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني.
أضاف: الدكتور جمال محمد على تمسك بإجراء فترة الإعداد لفرق دورى القسم الثانى لمدة شهر واحد فقط ضاربا عرض الحائط بمطلب أندية القسم الثاني بجعل الفترة شهر ونصف لإعداد اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية.
يذكر أن اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان أرسلت إخطارا الى مختلف الأندية فى دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة وبحرى والصعيد بمواعيد البدء فى عمل مسحات فيروس كورونا للاعبين.
وحددت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان أيام السبت والأحد والإثنين بدءا من الغد موعدا لارسال الفرق الطبية وإجراء المسحات فى أندية دوري القسم الثاني وجاءت أبرز الأندية فى مجموعة بحرى النادى الأوليمبي ورجاء مطروح ومن القاهرة سيراميكا كليوباترا إلى جانب أندية الحمام وبلدية المحلة وغزل المحلة فضلا عن نادى البنك الأهلي.