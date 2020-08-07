مرجعش من 5 يناير.. مواطنة تستغيث لتغيب شاب عن المنزل منذ عدة أشهر.. شاهد

استغاثت المواطنه زينات محمد من خلال رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد بالمسئولين بسبب تغيب شاب عن منزله.





وقالت في استغاثتها" عمرو جابر محمد جاد لسه شاب وأب لثلاثة أولاد وكان يعمل في العاصمة الادارية وهو من محافظة بني سويف قرية أبو سليم متغيب من يوم 5 يناير ولم نستدل على أي معلومة عنه ".





أوضحت ان هذا رقم والده لمن يريد التواصل معه 01118650279



