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بين الناس

مرجعش من 5 يناير.. مواطنة تستغيث لتغيب شاب عن المنزل منذ عدة أشهر.. شاهد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى
استغاثت المواطنه زينات محمد من خلال رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد بالمسئولين بسبب تغيب شاب عن منزله.

وقالت في استغاثتها" عمرو جابر محمد جاد لسه شاب وأب لثلاثة أولاد وكان يعمل في العاصمة الادارية وهو من محافظة بني سويف قرية أبو سليم متغيب من يوم 5 يناير ولم نستدل على أي معلومة عنه ". 

أوضحت ان هذا رقم والده لمن يريد التواصل معه 01118650279

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 0100673536
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