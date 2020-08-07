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رياضة

دجلة يفاضل بين حارسي الزمالك وبيراميدز لخلافة عبد المنصف

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:19 م
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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محمد سمير
استقر جهاز الكرة بفريق وادي دجلة، على التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفاضل مسئولي وادي دجلة، بين التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك، حال عرضه للإعارة في الفترة المقبلة، أو أحمد دعدور حارس بيراميدز.

ويضع وادي دجلة، هذا الثنائي، على رأس المطلوبين لخلافة محمد عبد المنصف، حيث هناك اتجاه بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض عبد المنصف صاحب الـ 43 عاما، مع دجلة، 16 لقاء في الدوري هذا الموسم وتلقت شباكه 25 هدفا.

يذكر أن وادي دجلة يتواجد في المركز الـ 16 في الدوري المصري برصيد 15 نقطة.
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