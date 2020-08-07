عضو صحة النواب يطالب بعدم استثناء السائحين العرب من تحليل PCR

طالبت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة عدم استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بطيران مباشر إلى شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من قرار رئيس الحكومة، مبررة مطلبها قائلة:" هناك موظفون مغتربون يعودون لموطنهم الاصلي فى المحافظات الاخرى مما يشكل خطرا على أسرهم بسبب فيروس كورونا.





أكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، ضرورة الاخذ فى الاعتبار حجوزات القادمين من الخارج الذين لم يسمعوا عن هذا القرار فهم قاموا بالحجز قبل إصداره، وقالت:" القرار جيد وسوف يعطى اطمئنانا لعودة السياحة العالمية لمصر ولكن يجب مراعاة هذه الأمور بدقة".





أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر. ياتى ذلك بعد أن





ويستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر الى شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .





على ان يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون تحليل pcr.





وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية