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برلمان

عضو صحة النواب يطالب بعدم استثناء السائحين العرب من تحليل PCR

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:25 م
تحليل الـ PCR
تحليل الـ PCR
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حسن رضوان
طالبت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة  عدم استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بطيران مباشر إلى شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح  من قرار رئيس الحكومة، مبررة مطلبها قائلة:" هناك موظفون مغتربون يعودون لموطنهم الاصلي فى المحافظات الاخرى مما يشكل خطرا على أسرهم بسبب فيروس كورونا.

أكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، ضرورة الاخذ فى الاعتبار حجوزات القادمين من الخارج الذين لم يسمعوا عن هذا القرار فهم قاموا بالحجز قبل إصداره، وقالت:" القرار جيد وسوف يعطى اطمئنانا لعودة السياحة العالمية لمصر ولكن يجب مراعاة هذه الأمور بدقة".

ياتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى مصر.

ويستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر الى شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون تحليل pcr.

وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية

وجاءات المادة الثانية  في القرار انه يستثني من المادة الاولي من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر  الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  الى باقي المحافظات دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءات في المادة الثالثة للقرار بان يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار اليهم في المواد السابقة المشار اليه في المادتين السابقتين .

و ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره لحين صدور إشعار اخر
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