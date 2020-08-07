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حوادث

مصرع شاب في مشاجرة مع أصدقائه بسبب خلافات قديمة بالإسماعيلية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:28 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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انجي هيبة
لقى شاب في محافظة الإسماعيلية مصرعه في مشاجرة مع 4 أشخاص آخرين.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان الإسماعيلية بوقوع مشاجرة بالشارع البحرى دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة التى أسفرت عن مصرع شاب يدعى "محمد.ال" 28 عام مقيم دائرة القسم وبسؤال أهل المجنى عليه اتهموا 4 أشخاص بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات قديمة.

وتمكن رئيس المباحث ومعاونيه من القبض على مرتكبى الواقعة وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث، وجار عرضهم على النيابة.
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