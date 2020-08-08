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رياضة

لإنقاذ الموسم وميسي.. أهداف برشلونة من موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:02 ص
ميسي
ميسي
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إسماعيل محمود
يستضيف نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، نظيره نادي نابولي الإيطالي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في التاسعة مساءً على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة، وهي مباراة هامة لعشاق الفريق الكتالوني، اللذين لا يرغبون في مشاهدة فريقهم منهيًا الموسم بصفر بطولات للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، خرج من بطولتي كأس إسبانيا وكأس السوبر، لم يحصد أي بطولة، ولم يتبقى له سوى أصعبهم للفوز بها لإنقاذ هذا الموسم الصعب على عشاق الفريق الكتالوني.

المهمة لن تكون سهلة أمام فريق نابولي العنيد، الشرس في هجماته المرتدة، والذي تعادل معه ذهابًا بهدف لكل منهما بصعوبة، بقيادة مدربهم جينارو جاتوزو.

يدرب فريق برشلونة مدربهم العجوز كيكي سيتين، الذي لم يقنع جماهير البارسا حتى الآن، لكنه يحظى بثقة كبيرة من إدارة الفريق الكتالوني، التي أكدت كما أكد هو أنه باق على رأس القيادة الفنية مهما كانت نتيجة مباراة اليوم، لكن هل كان هو الوحيد الذي تحدثت الصحافة الإسبانية عن رحيله؟ لا بل تحدثت الصحافة أيضًا عن احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق وأسطورتهم، وهو غير راض عن أداء فريقه مع كيكي سيتين أو بارتيميو رئيس النادي.

ميسي تحدثت الصحافة عن إمكانية رحيله لنادي إنتر.. كل الجهات نفت ذلك الأمر، لكن ميسي بعمر الثالثة والثلاثين قد لا يطيق إكمال أخر سنوات مسيرته الكروية في فريق لن يساعده على إكمال نجاحاته، لذا فللمباراة أهمية كبيرة بالنسبة لوجود ميسي الذي لم يتوج بالبطولة منذ عام 2015.

المباراة ستكون صعبة، فهل يتخطى برشلونة عقبة نابولي وينقذ موسمه وميسي مؤقتًا.. أم يتم إقصاء برشلونة مرة أخرى من دوري أبطال أوروبا ويسود الغموض حول مستقبل الإدارة، الطاقم الفني، والبرغوث الأرجنتيني.
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