ناصر عباس: ممر شرفي وتكريم "روكي" ثقافة جديدة فى عالم التحكيم

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي أن تكريم الحكم الإيطالي جيانلوكا روكى وعمل ممر شرفي له فى إحدى مباريات الكالتشيو الإيطالي يعتبر ثقافة جديدة في عالم الرياضة.
قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": موضوع مهم بسبب التكريم وذلك نموذج مشرف لاى حكم بيتعمله ممر شرفي ونتمنى ان يكون موجود فى الاتحادات القارية والأهلية.
أشار إلى أن تكريم حكم وعمل ممر شرفي له لم يحدث فى مصر وتكريم الحكم زى اللاعب وتعتبر ظاهرة جيدة لأى حكم يؤدى ويعمل جيدا ونتمنى ان تكون موجودة لدينا وثقافة رياضية جديدة نتيجة تعب وجهد من الحكم على غرار اللاعب وتعطي نوع من انواع الفرحة والأمل فى نهاية مشواره التحكيمي.
يذكر أن لاعبي يوفنتوس وروما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي وقفوا في ممر شرفي تكريمًا لمسيرة مميزة لحكم المباراة جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله.
ويعتبر روكي (46 عامًا) المولود في مدينة فلورنسا من أبرز حكام إيطاليا والقارة الأوروبية وفي 16 مايو 2004، أدار روكي أول مباراة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بين ليتشي ونادي ريجينا وكانت أول مباراة على الصعيد الأوروبي للحكم الإيطالي بين أبويل نيقوسيا القبرصي ونادي بيليستر المقدوني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليًا) يوم 31 يوليو/تموز 2008.
أما على الصعيد الدولي، كانت مواجهة سويسرا أمام مولدوفا في تصفيات كأس العالم – جنوب افريقيا 2010، مطلع شهر أبريل 2009، هي أول مباراة دولية للإيطالي وكان روكي حاضرًا في المسابقات الدولية على غرار نهائيات كأس العالم – روسيا 2018 والألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في بريطانيا في عام 2012 وكأس القارات – روسيا 2017.