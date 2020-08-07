إنبي يكشف حقيقة تقديم بيراميدز عرضا بـ 25 مليونا لضم أسامة جلال

نفى زكريا السيد رئيس نادي إنبي، تقدم بيراميدز بعرض رسمي، لضم أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي، ومنتخب مصر الأولمبي.





وقال زكريا في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " إن مجلس إدارة إنبي لم يتلق أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة، لضم أسامة جلال.





وأضاف زكريا أن ما تردد عن تقدم بيراميدز بعرض قيمته 25 مليون جنيه، غير صحيح، ولا نعلم أي شيء عن ذلك.





وأوضح زكريا أن كل الأمور الخاصة بالتعاقدات مؤجلة حاليا، في ظل تركيز إنبي على تحقيق نتائج مميزة بالدوري.





وكان أسامة جلال قد ارتبط بالانتقال للأندية الكبرى في الدوري المصري مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز في الفترة الماضية.



