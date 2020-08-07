رغم كورونا.. ربيع: 828 سفينة زيادة عن العام الماضي تمر من قناة السويس







وتابع خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا العام مر من خلال قناة السويس ما يقارب من 19 ألفا و310 سفن، معقبا: لدينا زيادة في عدد السفن هذا العام تصل إلى 828 سفينة.









وواصل قائلا: نتيجة لأزمة كورونا حدث ركود في التجارة مما أدى إلى توقف عدد من الموانئ، كما أن هناك 28% من الحاويات لم تعمل خلال أزمة كورونا، وبالرغم من كل ذلك حققنا زيادة في عدد السفن التي مرت هذا العام.





وفي ذات السياق ، أوضح أنه تم تحقيق مليار و10 ملايين طن من الحوامل والبضائع، كما أن العائد بالدولار لم يتأثر كثيرا بتلك الأزمة، متابعا: العالم بدأ يتعايش مع أزمة كورونا وأتوقع أن يكون هناك طفرة الشهر القادم فيما يخص عدد السفن.





وأضاف أنه تم التطوير في الأسطول البحري، حيث تم تدشين 3 قاطرات بالفعل وسيتم تدشين القاطرة الـ4 الأسبوع القادم.

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه بالرغم من جائحة كورونا وإنخفاض سعر الوقود ومرور الاقتصاد العالمي إلا أننا استطعنا أن نحافظ على القدرة الإستيعابية لعدد السفن التي تمر من خلال قناة السويس.