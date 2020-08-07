صلاح عبد الله يمازح جمهوره بصورة من إجازته الصيفية.. شاهد

مازح الفنان صلاح عبد الله , جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" بصورة جديدة من إجازته الصيفية من على الشاطئ.
وكتب صلاح عبدالله قائلا: "إضحكوا للدنيا تضحكلكوا
الضحكة تغيَّر شكلكوا
للأحلى بإذن الله
زي ماحاصل معايا كدا😜ولا هه ؟!".
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من جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".
وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.