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أخبار العالم

الإنتربول يقرر إرسال فريق متخصص إلى بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" أنها قررت إرسال فريق متخصص من فرق الاستجابة السريعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على خلفية الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وتدمير مساحة كبيرة من المدينة.

وذكر الموقع الرسمي للإنتربول أن الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات اللبنانية، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين، حيث سيقدم الفريق الدولي المساعدة في تحديد هوية ضحايا الكوارث.

ونقل الموقع عن الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، قوله: "لقد ترك الانفجار المأساوي المدينة  والبلد بالفعل، وعائلات لا حصر لها، تترنح .. يمكن لتجربة الإنتربول في تقديم هذا النوع من المساعدة أن تساعد السلطات الوطنية بشكل كبير وسنواصل تقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان ويطلبها".

وأشار موقع الانتربول إلى أنه يتم نشر فرق IRT التابعة للإنتربول بناء على طلب دولة عضو أثناء الأزمات، وهي مصممة وفقا للطبيعة الخاصة للكارثة أو الجريمة ومتطلبات البلد الطالب.
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