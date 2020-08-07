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أخبار البلد

8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا .. تعرف عليها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 8 نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19 ).

وأوضحت الوزارة النصائح لكبار السن والأطفال، وجاءت كالتالي:-

يفضل بقاء كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالمنزل مانجا لانتقال عدوى كوفيد -19 إليهم

حافظ دوما على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص.

ارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل

تجنب الزيارات غير الضرورية وفي حالة الضرورة يتم اختصار وقت الزيارة.

فضل عدم اصطحاب الأطفال إلى أماكن العمل.

تجنب المصافحة مع الآخرين.

الحد من استخدام الموبايل أثناء التسوق مع تطهير الأيدي قبل استخدامه.

عند العودة للمنزل يتم تغيير الملابس وغسل اليدين والوجه بالماء والصابون
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