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رياضة

اتحاد الكرة يفاضل بين البنا ومعروف لإدارة لقاء الأهلي وإنبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:55 م
مباراة الاهلى وانبي
مباراة الاهلى وانبي
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يسرى غازى
تفاضل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بين الثنائى محمود البنا ومحمد معروف من أجل إدارة مباراة النادي الاهلي امام انبي فى الدورى الممتاز.

ويلتقى بعد غد الأحد المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره الفريق البترولي ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.

وتنتظر لجنة الحكام الرئيسية نتيجة سلبية مسحة فيروس كورونا على طاقم التحكيم المقرر أن يدير لقاء الاهلى وانبى فى الدورى المحلى بعد غد الأحد من أجل الإعلان عن الطاقم بأكمله.

يذكر أن الحكم الدولى محمد عادل أدار مباراة الزمالك والمصري ضمن مؤجلات البطولة المحلية والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.
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