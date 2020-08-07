AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث مروري بالعامرية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:14 م
الحادث
الحادث
Advertisements
أحمد بسيوني
لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب شخص آخر بعد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل على طريق "الإسكندرية القاهرة" الصحراوي، غرب محافظة الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الاسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور هرع ضباط القسم وقوات الحماية المدينة إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا.

كما توجه اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول لموقع الحادث، الذي نتج عنه إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة، وتم الاشتراك مع المختصين بالمرور وفتح الطريق بعد رفع السيارات من نهر الطريق.

وقد تبين من المعاينة، تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي، وهو ما أسفر عنه مصرع أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة شاب 18 سنة.

تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
نزيف الأسفلت.. مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث مروري بالعامرية
نزيف الأسفلت.. مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث مروري بالعامرية
نزيف الأسفلت.. مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث مروري بالعامرية
نزيف الأسفلت.. مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث مروري بالعامرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

بعد مصرع وإصابة 13 شخصا.. نيابة الإسكندرية: انتداب مهندس فني لبيان سبب حادث الطريق الدولي

إصابة ٦ أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 54 شخصا في حوادث خلال ثالث أيام العيد

ترشيحاتنا

أخبار الفن | تطور مفاجئ في حادث حمو بيكا.. ممثل عجوز يغتصب 30 سيدة.. راغب علامة يهاجم المتسببين في انفجار بيروت

التحريات: فيلا الخطيب المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات وتفريغ الكاميرات

6 أشهر| تحرك عاجل من البرلمان لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت .. هل تؤثر على طهارة ملابسنا

فيروس بونيا.. مرض معدي جديد يتفشى في العالم بدون علاج

الأسبوع في حكاية| كورونا يحتضر بمصر.. وانفجار بيروت يشعل لبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إسكارف على الشعر .. إطلالة لافتة لـ هنا الزاهد على إنستجرام

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

طريقة عمل البسكويت.. 3 وصفات مختلفة سريعة التحضير