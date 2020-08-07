نزيف الأسفلت.. مصرع 4 من أسرة واحدة في حادث مروري بالعامرية

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب شخص آخر بعد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل على طريق "الإسكندرية القاهرة " الصحراوي، غرب محافظة الإسكندرية.





وتلقى مدير أمن الاسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي.





وعلى الفور هرع ضباط القسم وقوات الحماية المدينة إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا.





كما توجه اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول لموقع الحادث، الذي نتج عنه إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة، وتم الاشتراك مع المختصين بالمرور وفتح الطريق بعد رفع السيارات من نهر الطريق.





وقد تبين من المعاينة، تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي، وهو ما أسفر عنه مصرع أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة شاب 18 سنة.



