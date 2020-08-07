بعد أدائه السيئ أمام المصري.. أول رد فعل من مصطفى محمد

ونشر مصطفي محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره له من داخل الجيم ".

وعلق على الصورة : " دائما طور من نفسك و مهاراتك مهما كانت الظروف ".

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما امس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









وأقيمت مباراة الزمالك والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري.









ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز خلالها بـ 16 مواجهة وتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة.









ورفع الزمالك رصيده لـ 34 نقطة بعد فوزه في مباراة الأمس ، ليحل في المركز الثاني بجدول الترتيب.