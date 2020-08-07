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أخبار العالم

استقالة مدير مكتب راشد الغنوشي.. وثيقة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تقدم الحبيب خضر، مدير مكتب رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، باستقالته، في خطوة مفاجئة بعد اتهامات بتحكمه في مفاصل البرلمان، طول فترة 8 أشهر قضاها في منصبه.

وكتب الحبيب خضر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أُنهي اليوم عملي كرئيس لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، أنهيه اختيارا وبالتنسيق مع السيد رئيس المجلس، وبذلك أكون قد قضيت ثمانية أشهر، استثنائية بكل المقاييس، في هذه المهمة، وتفانيت في بذل ما يُنتظر مني من جهد نهوضا بأمانة المسؤولية.

وأضاف: "ثمانية أشهر، قد تبدو قصيرة، ولكنها كانت ثرية بأحداثها،  في الأشهر الثمانية عاشت بلادنا الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا، وقد تطلبت رؤية مختلفة لعمل المجلس بآليات وهياكل تتناسب مع المقتضيات وقد كان المجلس سباقا في استشراف الوضعية واتخاذ القرارات مما سمح بمواصلة عمله دون انقطاع رغم ما كان في البداية من بعض المعارضة لذلك ودفع البعض نحو "تجميده".
وتابع: "في الأشهر الثمانية، رفعت عدة قضايا أمام القضاء الإداري طعنا في حصيلة أعمال بعض هياكل المجلس، وقد ترافقت جل القضايا بمطالب في إيقاف التنفيذ ولم يقبل القضاء الإداري منها أي مطلب نافيا عنها الجدية. وقد كان آخرها الطعن في قرار تفويض الإمضاء المسند لي من السيد رئيس المجلس الذي تم تحويله إلى قضية رأي عام ثم قال القضاء كلمته فيه.

في نفس المدة، تم لأول مرة إعمال آلية التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم، وما صاحب ذلك من جدل وسجال، وها قد انقضت مدة التفويض وأحيلت المراسيم للمجلس للبت في مآلها.

في المدة نفسها يحصل لأول مرة أن تتقدم حكومة لنيل ثقة المجلس فلا تنالها ثم تتقدم أخرى فتنال الثقة، وقريبا تحلُّ حكومة جديدة تنشُد ثقة المجلس".

استقالة مدير مكتب راشد الغنوشي.. وثيقة
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