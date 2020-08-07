روكي يثير الجدل.. خبراء التحكيم عن الممر الشرفي: حق أصيل وثقافة لم تحدث في مصر

أثار قيام لاعبي يوفنتوس وروما في الجولة الختامية من الدوري الإيطالي بعمل ممر شرفي تكريمًا لمسيرة مميزة لحكم المباراة جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله جدلا بين الوسط التحكيمي فى مصر.
روكي (46 عامًا) المولود في مدينة فلورنسا يعتبر من أبرز حكام إيطاليا والقارة الأوروبية وفي 16 مايو 2004، أدار روكي أول مباراة له في الدوري الإيطالي والتي كانت بين ليتشي ونادي ريجينا وكانت أول مباراة على الصعيد الأوروبي للحكم الإيطالي بين أبويل نيقوسيا القبرصي ونادي بيليستر المقدوني في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليًا) يوم 31 يوليو 2008.
خبراء التحكيم فى مصر أعربوا عن تمنياتهم بتعميم التجربة على الاتحادات الدولية والأهلية ومنح الحكم حقه فى التكريم وإنهاء مشواره التحكيمي بشكل يليق بمسيرته فى الساحرة المستديرة.
فى البداية أشاد عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بعمل ممر شرفي لأحد الحكام فى المعتزلين في الدوري الإيطالي وقال : شئ محترم وناس تقدر التحكيم وقيمة الحكم ونتمنى نشوفه في ملاعبنا والحكم يعتبر هام في منظومة كرة القدم.
أضاف: مفيش مباراة تلعب بدون حكم وهو عنصر هام والمفترض أن يتم تكريمه وما حدث فى الدورى الإيطالي شئ يدل على مدى احترام قيمة العناصر الأخرى للتحكيم.
من جانبه علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق على ضرورة عمل ممر شرفي للحكام المعتزلين على غرار ما جرى فى الدورى الإيطالي للحكم الدولى جيانلوكا روكي بعد إعلانه الاعتزال وقال : "دي ناس عاملة قيمة للحكم زي باقي عناصر اللعبة والموضوع سهل وبسيط جدا وكمان لازم يكون عندنا تواريخ محددة لكل الحكام للاعتزال."
وتابع: "بكده يبقى ممكن كمان يتحدد الماتش اللى يتم تكريم الحكم المعتزل فيه وأنا حكم كان فى زميل من بورسعيد اخر سنة ليه وتم تعيينه معايا حكم رابع في ماتش الشرقية و الأهلي وباجتهاد شخصي مني لبسته تى شيرت لون مختلف واتفقت مع الفريقين لعمل احتفال له فى الملعب قبل الماتش ودى كانت فكرتى ونفذتها بنفسى والحكم هو سيد العزبى.
فيما أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي أن تكريم الحكم الإيطالي جيانلوكا روكى وعمل ممر شرفي له فى إحدى مباريات الكالتشيو الإيطالي يعتبر ثقافة جديدة في عالم الرياضة وقال: موضوع مهم بسبب التكريم وذلك نموذج مشرف لاى حكم بيتعمله ممر شرفي ونتمنى ان يكون موجود فى الاتحادات القارية والأهلية.
أشار إلى أن تكريم حكم وعمل ممر شرفي له لم يحدث فى مصر وتكريم الحكم زى اللاعب وتعتبر ظاهرة جيدة لأى حكم يؤدى ويعمل جيدا ونتمنى ان تكون موجودة لدينا وثقافة رياضية جديدة نتيجة تعب وجهد من الحكم على غرار اللاعب وتعطي نوع من انواع الفرحة والأمل فى نهاية مشواره التحكيمي.
بينما أوضح أيمن دجيش المساعد الدولى السابق الملقب بعميد الحكام أن تكريم الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله فى احدى المباريات يعتبر اعترافا من جميع عناصر المنظومة الرياضية بقيمة قضاة الملاعب وقال : طبعا شئ جميل ان يحدث ذلك في ايطاليا لحكم أعطي الكثير للتحكيم واعترافا من الجميع بقيمة هذا الحكم والذي أعطى لبلده الكثير داخليا وخارجيا.
شدد على أن هذا التكريم للحكم الإيطالي يغرس عادات وسلوك رياضي محترم من لاعبي الفريقين ويعد اعترافا وتقديرا كبيرا بأن التحكيم هو العنصر الأهم في كرة القدم لافتا إلى أنه لم يحدث ذلك الأمر في الدوري المصري في وقت سابق واتمنى ان يحدث ذلك مستقبلا لان التحكيم المصري أعطى الكثير لكرة القدم على مر العصور.