روكي يثير الجدل.. خبراء التحكيم عن الممر الشرفي: حق أصيل وثقافة لم تحدث في مصر

وتابع: "بكده يبقى ممكن كمان يتحدد الماتش اللى يتم تكريم الحكم المعتزل فيه وأ نا حكم كان فى زميل من بورسعيد اخر سنة ليه وتم تعيينه معايا حكم رابع في ماتش الشرقية و الأهلي وباجتهاد شخصي مني لبسته تى شيرت لون مختلف واتفقت مع الفريقين لعمل احتفال له فى الملعب قبل الماتش ودى كانت فكرتى ونفذتها بنفسى والحكم هو سيد العزبى.





فيما أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي أن تكريم الحكم الإيطالي جيانلوكا روكى وعمل ممر شرفي له فى إحدى مباريات الكالتشيو الإيطالي يعتبر ثقافة جديدة في عالم الرياضة وقال: موضوع مهم بسبب التكريم وذلك نموذج مشرف لاى حكم بيتعمله ممر شرفي ونتمنى ان يكون موجود فى الاتحادات القارية والأهلية.

أشار إلى أن تكريم حكم وعمل ممر شرفي له لم يحدث فى مصر وتكريم الحكم زى اللاعب وتعتبر ظاهرة جيدة لأى حكم يؤدى ويعمل جيدا ونتمنى ان تكون موجودة لدينا وثقافة رياضية جديدة نتيجة تعب وجهد من الحكم على غرار اللاعب وتعطي نوع من انواع الفرحة والأمل فى نهاية مشواره التحكيمي.

بينما أوضح أيمن دجيش المساعد الدولى السابق الملقب بعميد الحكام أن تكريم الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي الذي أعلن اعتزاله فى احدى المباريات يعتبر اعترافا من جميع عناصر المنظومة الرياضية بقيمة قضاة الملاعب وقال : طبعا شئ جميل ان يحدث ذلك في ايطاليا لحكم أعطي الكثير للتحكيم واعترافا من الجميع بقيمة هذا الحكم والذي أعطى لبلده الكثير داخليا وخارجيا.