AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقة جديدة في عالم السياسة المصرية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:43 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة ستكون انطلاقة جديدة في مرمى السياسة المصرية والاستحقاقات الدستورية والتشريعية.

وقال في بيان له اليوم، إن هناك أهمية سياسية بالغة لانتخابات مجلس الشيوخ وستعطى فرصة جديدة للشباب والأحزاب السياسية للمشاركة في الماراثون السياسي والديمقراطي الذي تحياه مصر.

ولفت إلى وجود أهمية بالغة، للغرفة الثانية للبرلمان لدراسة الكثير من التشريعات والقرارات المعروضة عليه.

وأشار النائب يسري المغازي، أن قيام مصر بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم التحديات الاقتصادية العديدة وتداعيات فيروس كورونا، يؤكد إصرار مصر على استكمال كافة مؤسساتها التشريعية والنيابية والتقدم للأمام.

وأضاف أن مصر وطوال السنوات الماضية استطاعات وبتوجيهات الرئيس السيسي، تحقيق طفرة ديمقراطية وسياسية واقتصادية بشهادة العالم كله وتخطت المأزق السياسي وفوضى الإرهاب وما كان قبل 6 سنوات أثناء الحكم الأسود للإخوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: موافقة النواب على قانون مجلس الشيوخ انطلاقة ديمقراطية جديدة

انتخابات مجلس الشيوخ في زمن الكورونا

السبت المقبل.. آخر موعد للتقديم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ للقوائم والفردي

"الحركة الوطنية": غرفة البرلمان الثانية ستحقق تعددية في الآراء

جرجس إبراهيم يكتب: المشاركة السياسية والانتخابية للشباب.. قراءة عملية

النائب محمد أبو العينين: «مستقبل وطن» تجربة تستحق أن تدرس.. مرشحو الحزب لمجلس الشيوخ كفاءات متميزة.. مصر تخوض معركة على عدة جبهات.. والأحزاب عليها دور كبير

ترشيحاتنا

انفجار بيروت.. رسالة اعتذار عاجلة من ماجدة الرومي لشباب لبنان.. فيديو

بعد وفاته.. الدفاع السعودية توضح سبب وفاة رتبة كبيرة بالقوات المسلحة

أخبار الرياضة.. سرقة منزل محمود الخطيب.. سبب غضب رمضان صبحي.. وحقيقة اقتراب شيكابالا من الدوري الأمريكي

إنبي يكشف حقيقة تقديم بيراميدز عرضا بـ 25 مليونا لضم أسامة جلال

إسكان البرلمان: قطع كافة المرافق والخدمات عن الوحدات المخالفة.. فيديو

الصدع العظيم.. علماء يحذرون من خطر تحت الأرض ينذر بانهيار سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مجسم .. كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

مواصفات سكودا سوبيرب skoda superb 2020 في مصر .. فيديو وصور

رمي الفؤوس.. وسيلة غير تقليدية للتنفيس عن الغضب المكبوت في زمن كورونا