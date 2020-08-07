برلماني: انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقة جديدة في عالم السياسة المصرية

أكد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة ستكون انطلاقة جديدة في مرمى السياسة المصرية والاستحقاقات الدستورية والتشريعية.





وقال في بيان له اليوم، إن هناك أهمية سياسية بالغة لانتخابات مجلس الشيوخ وستعطى فرصة جديدة للشباب والأحزاب السياسية للمشاركة في الماراثون السياسي والديمقراطي الذي تحياه مصر.





ولفت إلى وجود أهمية بالغة، للغرفة الثانية للبرلمان لدراسة الكثير من التشريعات والقرارات المعروضة عليه.





وأشار النائب يسري المغازي، أن قيام مصر بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم التحديات الاقتصادية العديدة وتداعيات فيروس كورونا، يؤكد إصرار مصر على استكمال كافة مؤسساتها التشريعية والنيابية والتقدم للأمام.



