استطلاع لـ البحوث الاجتماعية حول مجلس الشيوخ.. أستاذ علوم سياسية توضح تفاصيله

كشفت الدكتورة حنان أبو سكين استاذ العلوم السياسية، تفاصيل استطلاع البحوث الاجتماعية حول التشكيل والأدوار والصلاحيات لمجلس الشيوخ.





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،: "نصف العينة كان لديهم معرفة بموعد انتخابات مجلس الشيوخ".





ونوهت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى أن هذا الاستطلاع يعكس مواكبة المركز للمستجدات المجتمعية في شتى المجالات، خاصة وأن إجراء الانتخابات المتوقعة سيتم مصاحبًا لانتشار فيروس كورونا – وإن خفت حدته – إلا أنها المرة الأولى التي تتم فيها دعوة الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري رغم عدم اختفاء الفيروس نهائيًّا، مما استدعى إجراء الاستطلاع حول قضايا بعينها تشهد اختلافًا في الرأي، ومنها الإقبال على التصويت من ناحية، والدور المتوقع من المجلس حال اكتمال إجراءات تشكيله من ناحية أخرى في رسم معالم مستقبل ما بعد كورونا.





ويواصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة المركز‪ ‬مهمته الوطنية في ملاحقة القضايا المجتمعية بالفحص والدراسة.