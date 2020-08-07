أمانة المرأة بمستقبل وطن أسيوط تنظم حوارًا مفتوحًا حول المشاركة بانتخابات الشيوخ.. صور

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن أسيوط، برئاسة الدكتورة عبير فاروق عضو أمانة المرأة المركزية بالحزب المشرفة على أمانتي المرأة في أسيوط وبنى سويف، حوارًا مفتوحًا على مستوى المحافظة حول مشاركة المرأة في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وذلك بالتعاون مع أمانة المرأة بأسيوط وأمانة السياحة والآثار وأمانة الثقافة والفنون والرياضة بمقر نادي البلدية بحضور أمينات المرأة بهيئات مكاتب حزب مستقبل وطن بالمراكز والوحدات الحزبية والمدن والقرى وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل بالمحافظة وأعضاء أمانة المرأة بالحزب.





وعقد الحوار تحت رعاية حزب مستقبل وطن بأسيوط تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والنائب الأول وبرعاية وإشراف المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.





وقال المهندس "ياسر عمر" أثناء الحوار إن هذا الاستحقاق يأتي استكمالا لمؤسسات الدولة المصرية وأن حزب مستقبل وطن أخذ على عاتقه السعي نحو العهد على دعم الدولة المصرية في كل المجالات وأن الدستور المصري احتوي على 20 مادة دستوريًا تضمنت حقوق المرأة في شتى المجالات، والتأكيد على توعية المرأة بضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ لاستكمال مؤسسات الدولة.





وأشاد ياسر عمر بمجهودات أمينات في المراكز وأمنيات المرأة في الوحدات الحزبية، مشددا على أن تكون المرأة على قدر المسئولية لإظهار الإنتخابات بالمظهر اللائق مثلما أثبتت وجودها في الانتخابات السابقة، داعيا إلى ضرورة إشراك الناخبات والخروج إلى الانتخابات الأسبوع القادم.





وقالت الدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المرأه المركزية بحزب مستقبل والمشرف على أمانتي المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف إن حزب مستقبل وطن الظهير والداعم والمساند للدولة المصرية.





وتابعت أن مجلس الشيوخ له دور إيجابي في التشريع ومناقشة الاتفاقيات الدولية وتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الإجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وأن اعتماد الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفقا لرؤية 2030 رسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.





وأضافت عبير فاروق مراد عضو أن دور المرأة التي تشكل 48% من تعداد سكان مصر دعمها الرئيس السيسي ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها علي العمل والكفاح.





وطالبت عبير السيدات ضرورة المشاركة الفعالة للمرأة في انتخابات الشيوخ بفاعلية وإظهار دورها الوطني الذي لا يخفى على أحد في الوقوف بجانب الوطن والدولة المصرية وزيادة الوعي السياسي للمرأة.





وأضافت عبير فاروق مراد أنه خلال السنوات الست الماضية فتحت المرأة آفاقا جديدة لم تتاح لها كن قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن المرأة تعيش عصرها الذهبي ولم يعد هناك سقفا لطموحاتها لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى.