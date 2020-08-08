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سيارات

القهوة ومعجون الاسنان .. طرق ذكية لتنظيف سيارتك من الخارج والداخل

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:03 ص
طرق ذكية لتنظيف
طرق ذكية لتنظيف سيارتك من الخارج والداخل
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اشرف غطية
من أهم الاشياء التي يحب ان يهتم بها قائد السيارة هو تنظيفها والعناية بها للمحافظة عليها وجعلها تبدو بمظهر براق وجميل، ويسود بين بعض قائدي السيارات بعض المعتقدات حول استخدام المواد المنزلية في العناية بالسيارة مثل القهوة ومعجون الأسنان ففي هذا السياق سنعرض عليكم حيل ذكية للعناية بالسيارة .

- ورق الجرائد

اكد خبراء السيارات أن استخدام ورق الجرائد في تنظيف الزجاج من الأمور الخاطئة، لأن الحبر الموجود على الأوراق يسقط على الزجاج، وهو ما يظهر على شكل دوائر صغيرة على الزجاج تُرى في الليل قد تعيق الرؤية و تؤدي لوقوع حوادث لا قدر الله .


- البن 

اعلن الخبراء ايضا أن البن يساعد بالفعل على إزالة الرائحة الكريهة الناجمة عن الرطوبة في السيارة، ولكن في نفس الوقت يجب إزالة مصدر هذه الرائحة، وإلا فلن تفيد القهوة في مرحلة ما.


- معجون الأسنان

وقال الخبراء أنه على الرغم من أن معجون الأسنان يفيد في عملية تلميع فوانيس السيارة ، إلا أنه في الوقت ذاته قد يلحق الضرر بمادة الكشافات نفسها مع مرور الوقت ل1لك لا تقوم بأستخدامة سوي مرة واحدة في العام لتتفادي اضرارة .


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