AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

نذرت صيام الإثنين والخميس طوال عمرها لكن زوجها منعها.. فهل يجب الوفاء بالنذر؟

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:02 م
الوفاء بالنذر
الوفاء بالنذر
Advertisements
محمود ضاحي
امرأة نذرت أن تصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار عبر الفيسبوك، أنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي).


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شئً لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين. 

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال « نذرت بشئ ولم أستطيع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنيسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين. 

وأشار الشيخ عويضة عثمان، الى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا).

وتابع الشيخ عويضة عثمان،: إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .

كفارة عدم الوفاء بالنذر

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه عند حصول منفعة أو درء مفسدة، فالإنسان يكلف نفسه به ولم يوجبه الله عليه.

وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال ( نذرت نذرًا ولا أستطيع الوفاء به فماذا أفعل؟)، أن الإنسان إذا نذر شيئًا لله فلابد عليه أن يوفي ما أوجبه على نفسه، فيكون أوجب هذا الأمر بهذه العبادة فلو ضاقت بالإنسان ولم يستطيع بعد ان ألزم نفسه باداء قربه معينة أو عبادة معينة ففتح لنا الشرع الشريف أفاق التيسير والتخفيف وعند هذه المشقة والتعسر بالإنفاذ عن القيام بما أوجبه على نفسه من العبادة يأتى التيسير.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أنه من لم يستطيع أن يفى بنذره فعليه أن يخرج كفارة اى إطعام 10 مساكين أو ما فى قيمتهم، وإن لم يستطيع أن يخرج مال أو أن يطعم والحالة غير متيسرة فعليه أن يصوم 3 أيام بنية الكفارة وبهذا يكون انتهى النذر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح كفارة من نذر صوم الستة البيض ولم يستطع

لماذا لا يجوز لصاحب النذر الأكل من الذبيحة.. لجنة الفتوى تجيب

نذرت نذرًا ثم نسيته فماذا أفعل ؟.. البحوث الإسلامية يوضح

هل يجوز إخراج النذر عن والديَّ إذا كانا متعسرين ؟

الصيام أم الإطعام .. ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر؟.. أمين الفتوى يجيب

لهذا السبب لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة.. البحوث الإسلامية يكشف عنه

ترشيحاتنا

تراجع سعر الذهب 15 جنيها للجرام.. تفاصيل

في ذكرى رحيل والدها .. ابنة حسن الأسمر تشكر موقع صدى البلد

إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد وانتهاك حرمة حياتها

الصفعة تؤلمه.. أردوغان يهاجم اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

التحريات: فيلا الخطيب المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات وتفريغ الكاميرات

لبنان الخاسر الأكبر.. الحرائق تلتهم 4 دول عربية خلال يومين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مجسم .. كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

مواصفات سكودا سوبيرب skoda superb 2020 في مصر .. فيديو وصور

رمي الفؤوس.. وسيلة غير تقليدية للتنفيس عن الغضب المكبوت في زمن كورونا