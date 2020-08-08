خبير يوضح كيف تحقق مصر حصيلة دولارية بعد القضاء على تدفقات الأموال غير المشروعة

قال الدكتور مصطفي أبوزيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن مصر خلال السنوات السابقة اتخذت عددا من الإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بداية من خلال توسيع عمل وحدة غسل الأموال داخل "المركزي" وإلزام البنوك المصرية بتدشين تلك الوحدة بكل جهاز مصرفي ، بالإضافة لإطلاق مبادرة على مستوى الجهاز المصرفي تحت اسم " اعرف عميلك".





أضاف " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن البنك المركزي بخلاف استضافته لعدد من الفعاليات الخاصة بمكافحة انتقال الأموال المشبوهة والتي تستنزف موارد الاقتصاد، قام أيضا بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الحكومة من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكتوبر الماضي لتبادل الخبرات لمنع انتقال الأموال في العمليات المشبوهة من أبرزها تمويل الإرهاب





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أشار " أبوزيد" إلي أن تعليقات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، منذ قليل بشأن ضرورة أن يتم التواصل مع المؤسسات التمويل الدولية لإجبار دول الاقتصاد الكبير في وضع حلول لمنع انتقال الأموال بطرق غير مشروعة من وإلي القارة السمراء، مؤكدا أن تلك الممارسات بلاشك تستنزف عمليات التنمية ورفاهية الشعوب.





وأضاف " أبوزيد" أن مصر من خلال التشريعات الاقتصادية المصرفية التي تركز عليها مصر و خصوصا عبر قانون البنوك الجديد؛ يمكنها القضاء علي تلك الظاهرة بسهولة خصوصا بعد إجراءات تعزيز الشمول المالي ومنع التعامل بالنقد الكاش، معتبرا أن تلك الإجراءات التي تتكامل تسهم بصورة كبيرة في القضاء علي جرائم غسل الاموال وتمويل العمليات الإرهابية بالاضافة لقرارات البنك المركزي السابقة والخاصة بحدود السحب والإيداع بالبنوك.





وأوضح " أبوزيد" أن الاقتصاد القومي خلال الفترات السابقة بعد اجراءات القضاء علي الأسواق الموازية للعملة الأجنبية، استطاع تحقيق فوائض مالية بلغت 200 مليار دولار بعد عامين من تعويم العملة فقط، موضحا أن إحكام الرقابة علي الأموال التي تعبر للاقتصاد القومي من شأنها أن يحقق حصيلة دولارية تتجاوز مليارات الدولارات تسهم في توجيهها لتمويل المشروعات القومية وتوفير المزيد من فرص العمل.





وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد طالب مؤسسات التمويل الدولية ممثلة في صندوق النقد والبنك الدولي و دول الـ7 الاقتصادية الكبرى G7 ، لحظر تدفقات الأموال غير المشروعة الي تفقدها القارة الإفريقية لصالح البلدان المتقدمة.