محمد موسى: المشاركة في انتخابات الشيوخ ضربة قوية لأعداء الوطن

طالب الإعلامي محمد موسى الشعب المصري بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشوري، لافتا إلى أن التخاذل وعدم النزول يعد خيانة لنفسه وللوطن.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الشعب المصري دائما ما يضرب أروع الأمثلة في مساندة وطنه في أي محنة أو استحقاق انتخابي، وظهر ذلك بوضوح في انتخابات الرئاسة الماضية وانتخابات مجلس النواب، وكما هو متوقع من المصريين انهم هينزلوا ويصوتوا في انتخابات الغرفة الثانية "الشيوخ" لأن ده حقهم بأنهم يختاروا من يصلح.









تابع، "عدم نزولك في انتخابات مجلس الشيوخ يبقي أنت كده بتضيع حقك وحق مستقبل أولادك وحق وطنك عليك، اختار بعناية اللي يستحق ومتخليش حد يضغط عليك، ومتنساش تعمل احتياطاتك لأن أزمة كورونا لسه موجودة.









ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات هتقطع الطريق على أعداء الوطن المتربصين لمصر دائما وهتقضي على خطط الجماعة الإرهابية التي توجه اللجان الإلكترونية التابعة لها في محاولة منها لبث الإشاعات وتزييف الحقائق.



