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المالية توضح أهداف وتفاصيل المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك".. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:55 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إن المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" هي لإفادة المواطن المصري البسيط في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.


وأضاف محمد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن المبادرة تفيد أصحاب المصانع التي كانت لا تعمل في الفترة الماضية وتم عملها مرة أخري وتساعدهم فى طرح منتجاتها في السوق المصري بسعر مخفض.


وتابع مساعد وزير المالية لشئون الموازنة أن هناك فئة أخرى أيضا تستفيد من هذه المبادرة وهى التجار بسبب ركود تجارتهم في الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ولكن بعد شرائهم منتجات قليلة الثمن من هذه المبادرة سوف يحققون ارباح تجارية مجزية.


وأوضح محمد عبد الفتاح أن المبادرة الرئاسية يستفيد منها جميع مواطني الدولة بخصم ٢٠٪ من أسعار المنتجات المصرية.


وأشار إلي أن وزارة التموين تقدم أيضا خصومات لحاملي بطاقة التموين عند شراء المنتجات والسلع الغذائية من مبادرة "ما يغلاش عليك".

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