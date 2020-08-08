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اقتصاد

بارتفاع 12%.. العربية للشحن تسجل 25.5 مليون جنيه خسائر خلال 2020 /2019

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:03 ص
الشحن و التفريغ
الشحن و التفريغ
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علياء فوزى
حققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى و البرى احدى شركات قطاع الاعمال العام خسائر بقيمة 25.5 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2020.

وأظهرت نتائج اعمال الشركة ارتفاع خسائرها بنسبة 12.3 % خلال العام المالي 2019-2020 بتسجيل صافي خسائر 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي المقارن.

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وانخفضت إجمالي إيرادات الشركة خلال ذات الفترة، إلى 11.27 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.25 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل.

وحققت الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2020/2019 صافي خسائر بلغ 27.08 مليون جنيه مقابل 20.71 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة لتسجل 9.84 مليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 13.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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