تعرف على أبرز النقاط التاريخية خلال لقاءات بايرن ميونخ وتشيلسي

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لكتابة فصل جديد من فصول مواجهاته مع أندية العاصمة الإنجليزية لندن حين يستضيف تشيلسي، اليوم، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر بايرن ميونخ من الفرق صاحبة التاريخ الكبير من المواجهات مع الفرق اللندنية، إذ خاض 12 مباراة أمام آرسنال و6 مباريات ضد توتنهام بالإضافة إلى 5 لقاءات مع تشيلسي في البطولات الأوروبية المختلفة، فيما يملك بطل الدوري الألماني سجلًا حافلًا من الانتصارات الكبيرة خلال تلك المباريات وأمام الفرق الثلاثة.





ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز النقاط التاريخية خلال مواجهات بايرن وتشيلسي.





2005: بالاك يقود المعركة





كان مايكل بالاك هو العمود الفقري لبايرن ميونخ في ربع نهائي 2005 أمام تشيلسي بعمله الكبير، كان محرك خط الوسط يشكل حاجزًا ثابتًا أمام فرانك لامبارد وشركاه وسجل هدف البايرن الثاني في الوقت الضائع من الهزيمة 4-2 في مباراة الذهاب لم يكن هذا كافيًا في النهاية، حيث كان بإمكان البايرن فقط الفوز 3-2 في مباراة الإياب.





2005: لامبارد في أفضل حالاته





تفوق اللندنيون في كلتا المباراتين ولعب لامبارد دور البطولة سجل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق ثلاث مرات بقدميه، بما في ذلك تسديدة بعيدة جعلت النتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، كما هو موضح أدناه الرجل البالغ من العمر 41 عامًا هو الآن مدرب فريق البلوز.





2012: كل شيء جاهز





لأول مرة في تاريخ مسابقة دوري الأبطال، يصل فريق إلى المباراة النهائية التي أقيمت في ملعبه، وتم تجهيز ملعب أليانتس أرينا بهذه المناسبة! استقبل المشجعون فريقهم بتيفو مثير للإعجاب حمل عبارة: "مدينتنا! ملعبنا! كأسنا! "





2012: كرة قدم رائعة





كان البايرن إلى حد بعيد الفريق الأفضل وقدم كرة القدم مثيرة للإعجاب - كما يظهر هنا من قبل ماريو جوميز.





2012: فرحة قصيرة





أثمرت هيمنة بايرن ميونخ أخيرًا في الدقيقة 83 عندما تقدم توماس مولر بهدف.





2012: ضربة مزدوجة





لكن الفرحة استمرت لخمس دقائق فقط، بعدما عادل ديدييه دروجبا النتيجة برأسية. تفوق البايرن مرة أخرى في الوقت الإضافي، وأتيحت له فرصة كبيرة عندما سقط آريين روبن في منطقة الجزاء في الدقيقة 94 - لكن الهولندي لم يستطع التفوق على بيتر تشيك.





2012: مأساة ركلات الترجيح





كان لا بد من اللجوء لركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة، وبعد أن رد القائم تسديدة باستيان شفاينشتايجر، سجل دروجبا ركلة الجزاء ليضمن الكأس لتشيلسي. جلس شفاينشتايجر الحزين على ركبتيه بعد ضياع اللقب.





2012: مواصلة العمل!





كانت خيبة أمل البايرن كبيرة، ولكن في تعبير فيليب لام، كان هناك بالفعل عزم على التعويض. في النهاية، كانت هذه الهزيمة بمثابة دافع للثلاثية في عام 2013.





2013: عودة قوية





بعد عام واحد، التقى الفريقان مرة أخرى في كأس السوبر. في نهاية الوقت الإضافي، تعادل خافي مارتينيز للبايرن ليقود الفريق لركلات الترجيح.





2013: أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا يسجل





في اليوم السابق، توج فرانك ريبيري بلقب أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا. وأظهر الفرنسي لماذا استحق هذه الجائزة، عندما عدل النتيجة 1-1 بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 47.





2013: ذهول جوارديولا - تصدي نوير





بالكاد كان المدرب بيب جوارديولا يراقب خلال ركلات الترجيح، لكن هذه المرة سار الأمر جيدًا في طريق بايرن ميونخ حيث أنقذ مانويل نوير ركلة جزاء من روميلو لوكاكو.









نجح الفريق في الانتقام واحتفل البايرن مع مشجعيه. قاد توماس مولر الهتاف على الفور.





2020: نية واضحة





في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا العام، قدم البايرن أداءً رائعًا ولم يمنح تشيلسي فرصة حقًا في المباراة. كان تياجو مرة أخرى هو العمود الفقري لفريق هانسي فليك.





2020: ديفيز لا يمكن إيقافه





كانت لحظة المباراة، انطلق ألفونسو ديفيز في سباق، وتخطى بسهولة تحدي مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن، واصل مسيرته وصنع الهدف الثالث لروبيرت ليفاندوفسكي.





تستمر القصة يوم السبت ونحن نتطلع إلى المزيد من المشاهد والصور المؤثرة.