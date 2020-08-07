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الصحة اللبنانية: المستشفيات غير جاهزة لاستقبال مصابي المرفأ بسبب كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت بلغ 154 شهيدًا، إضافة إلى 40 فاقدي اتصال، و120 حالة بغرف العناية المركزة؛ موضحا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان إضافة إلى فيروس كورونا انعكس سلبا على جاهزية المستشفيات خلال الفترة الماضية. 


وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء الجمعة،  إن هذا الانفجار أرهق واستنزف النظام الصحي في لبنان، خاصة مع خروج أربعة مستشفيات عن الخدمة تمامًا جراء الحادث، وهو ما أدى إلى حدوث ضغط إضافي على المستشفيات الحكومية والخاصة في البلد.



وأشار إلى أن هناك نقصا في أدوات الحماية الشخصية في المستشفيات، متابعا أن الأطقم الطبية والتمريضية اللبنانية تعاملت باستبسال مع أزمة الحادث الأخير.


وعبر عن أمله في تخطي الأزمة بالتعاون مع الدول الشقيقة المؤازرة للبنان، قائلًا إن أغلبية وزراء الصحة العرب تواصلوا مع الحكومة وأبدوا دعمهم للشعب اللبناني.
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