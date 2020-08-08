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رياضة

غيابات في تشيلسي وبايرن ميونخ يستعد لاكتساحه في دوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يدخل بايرن ميونخ اليوم في مواجهة قد تبدو سهلة أمام تشيلسي خلال اللقاءات المتبقية من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

كان البايرن قد تفوق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة في فبراير الماضي على ملعب ستامفور بريدج وجاءت الأهداف عبر سيرجي جنابري “هدفين” وروبيرت ليفاندوفسكي “هدف”.

وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن بايرن ميونيخ أضاف عددًا قليلًا من اللاعبين هذا الأسبوع لقائمته وهم جمال موسيالا ومالك تيلمان وبرايت آري-إم بي.

وتم استبعاد أوليفر باتيستا وجوشوا زركري وساربريت سينج ولاسي ماي من قائمة الفرقة البافارية المكونة من 25 لاعبًا.

وهناك بالطبع قائمة احتياطية يمكن الاستفادة منها خلال البطولة وقد أضاع البايرن اللاعب اليافع الموهوب جوشوا ريزكري لها وهي قائمة خاصة باللاعبين الذين ولدوا بعد 1 يناير 1998.

ويبدو أن بايرن ميونيخ في حالة ممتازة مع وجود حالات نادرة من عدم الجاهزية أو الإصابات بالفريق الألماني، ولكن مع إصابة بنيامين بافارد فإن كيميتش هو الظهير الأيمن الوحيد الموجود مع قائمة المدرب هانزي فليك، وستكون المشكلة فقط في حالة حصوله على بطاقة صفراء ثالثة حيث سيجعله ذلك يغيب عن مباراة ربع النهائي المحتملة أمام الفائز من برشلونة أو نابولي.

أما بالنسبة لتشيلسي فلم يتم إجراء أي تغييرات على تشكيلته ولكنهم سيخسرون خدمات كريستيان بوليسيك وسيزار أزبليكويتا وبيدرو لإصابتهم في مباراة الأسبوع الماضي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسروها بنتيجة1/2 أمام آرسنال.

كما سيفتقد تشيلسي لخدمات جورجينيو بسبب الإيقاف بالإضافة إلى الظهير ماركوس ألونسو في مواجهة بايرن ميونيخ بسبب حصوله على بطاقة حمراء وطرده في مباراة الذهاب.

ومن الممكن حسب التقارير الصحفية الأخيرة أن يستخدم لامبارد اللاعب الشاب لويس بات أحد خريجي أكاديمية البلوز في خط الوسط إلى جانب ماتيو كوفاشيتش في حالة عدم جاهزية نجولو كانتي وإصابة بيلي جيلمور.

ويتدرب بات منذ عودة منافسات كرة القدم مع الفريق الأول، وبالإمكان استخدام لاعبين آخرين من الأكاديمية والذين تدربوا مع الفريق الأول مثل أرماندو بروجا وهنري لورانس وتينو أنجورين بالإضافة إلى تينو ليفرامينتو ودينيل سيميو وإيان ماتسن.
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