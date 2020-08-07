تحركات برلمانية لمد فترة التصالح وتخفيض الغرامات لـ60%.. نواب: تطبيق الغرامة على صاحب العقار فقط ضرورة| ومطالب بمساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون

6 أشهر| تحرك عاجل من البرلمان لمد فترة التصالح في مخالفات البناء
تحرك برلمانى عاجل لـ تخفيض غرامات التصالح فى مخالفات البناء لـ 60%
صاحب الشقة وليس مالك العقار.. مفاجأة بشأن المسئول عن التصالح في مخالفات البناء
تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل وقد أعطى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحق لرئيس الوزراء بمد فترة التصالح 6 أشهر أخرى.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020.
وحول هذا الامر، قدم عدد من اعضاء مجلس النواب، عددًا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، مؤكدين: بمد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة أخرى مماثلة وذلك وفقًا للمادة الثالثة من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة بالاضافة الى خفض غرامات التصالح لـ 60%.
فى البداية، تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، طالب فيه بمد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة أخرى مماثلة وذلك وفقًا للمادة الثالثة من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
أوضح النائب محمد عبد الغني، في البيان العاجل أن القانون أثناء تطبيقه واجهت الدولة والعالم كله جائحة كورونا التي أعاقت لفترة من الوقت عمل المصالح الحكومية لفترات زمنية مما أثر على قيام المواطنين بتقديم طلبات التصالح.
أضاف: "هذا إلى جانب معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون، وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون وتيسيرا عليهم".
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة اتخاذ رئيس مجلس الوزراء قرارا بمد قانون التصالح لمدة مماثلة اعمالًا للمادة الثالثة من القانون المُشار اليه، مؤكدا على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإفادة بالرد.
كما، قالت مرفت الشرقاوي عضو الشئون الصحية بمجلس النواب، انها قامت بتقديم طلب احاطة للدكتور على عبد العال لتوجيهه لرئيس الحكومة بشأن تخفيض قيمة المصالحات البناء فى محافظة المنيا.
وأكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة تخفيض قيمة التصالحات البناء لـ 60% إضافة الى التوقيت، لافتة الى أن تطبيق القانون فى هذا الوقت يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الى ضرورة أن تكون تطبق قيمة الغرامة على صاحب العقار فقط وفى حالة عدم وجود صاحب العقار تطبيق على مالك الوحدة وليس على الاثنين كما جاء فى القانون.
ومن جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك حالة من اللغط حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019 و القانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك بسبب بعض التصريحات التي خرجت من المسؤول التنفيذي ممثلا في الحكومة، أو من بعض النواب، مما أدى لتضارب الرؤى لدى المتصالح.
ورد النائب محمد إسماعيل، خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، على النقطة الأكثر جدلًا بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، وهي المعنية بالتصالح؟، حيث أكد أن المسؤول عن التصالح هو المستفيد من المصلحة، مشيرًا إلى أن الأصل في التصالح مالك العقار، ولكن مالك العقار، قد لا يكون متواجدا، كما أن غالبية العقارات بها نفس المشكلة بسبب "الكحول"، وبالتالي يكون صاحب الشقة هو من سيتصالح.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت، له مدة معينة وينتهي، ويعود العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو يمثل مشكلة للمخالف، لأنه به إزالات مباشرة وسجن، لذلك تم الاستقرار على أن صاحب المصلحة من يقوم بالتصالح.
وناشد بتحرك المواطنين للتصالح لحماية حقوقهم في العقار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تتم معاقبة العاملين بالإدارات المحلية، نظرًا لتسببهم في تفاقم أزمة مخالفات البناء على مدار أكثر من 40 عامًا.
وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيدًا بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
وعرض الوزير في تقريره رسمًا بيانيًا يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الاقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريرًا حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أغسطس 2020.
وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.
وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 4 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7371 مخالفة بناء، و3121 مخالفة زراعية بمساحة 176134 فدانًا.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 4 أغسطس 2020، بلغ 6.5 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.2%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.