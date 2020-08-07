ستيرلنج يتقدم لـ مانشستر سيتي ويقرب فريقه من التأهل لربع النهائي.. فيديو





الهدف جاء في الدقيقة الثامنة بعد هفوة قاتلة من رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، لتصل الكرة لجابريال خيسوس الذي مررها لستيرلنج الذي وضعها بدوره في الشباك





جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على نظيره نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الأخير بإسبانيا.





ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.

تقدم رحيم ستيرلنج لفريقه مانشستر سيتي على حساب نظيره نادي ريال مدريد وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.