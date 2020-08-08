إصابة ضابط شرطة في مطاردة مع عناصر إجرامية وبلطجية بشوارع طنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة إصابة النقيب أحمد البربري معاون مباحث قسم أول طنطا أثناء مطاردة أمنية مع عدد من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية وتم نقله إلى طوارئ مستشفى طنطا لإسعافه .





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة النقيب أحمد البربري معاون مباحث قسم شرطة أول طنطا أثناء مداهمة ومطاردة أحد العناصر الإجرامية بنطاق دائرة القسم .





وانتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة وتخصص طواقم أمنية ثابتة ومتحركة لـ مطاردتهم .



