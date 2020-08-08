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حوادث

إصابة ضابط شرطة في مطاردة مع عناصر إجرامية وبلطجية بشوارع طنطا

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:52 ص
إصابة ضابط شرطة في
إصابة ضابط شرطة في مطاردة مع عناصر إجرامية
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احمد علي
شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة إصابة النقيب أحمد البربري معاون مباحث قسم أول طنطا أثناء مطاردة أمنية مع عدد من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية وسطحية وتم نقله إلى طوارئ مستشفى طنطا لإسعافه .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بإصابة النقيب أحمد البربري معاون مباحث قسم شرطة أول طنطا أثناء مداهمة ومطاردة أحد العناصر الإجرامية بنطاق دائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة وتخصص طواقم أمنية ثابتة ومتحركة لـ مطاردتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
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