برلمانى لبنانى سابق: حكومة حسان دياب ستبقى رغم عدم رضا اللبنانيين

قال عضو مجلس النواب اللبنانى الأسبق، محمد الأمين عيتانى، إن التحقيق الدولى الذى يطالب به البعض لكشف حادث انفجار بيروت، عادة ما يأخذ 10 سنوات أو 15 عاما، ولبنان لن يتحمل هذا الوقت الكبير.
أضاف الأمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه يتصور أن تظل حكومة حسان دياب قائمة كما هى حتى نهاية عهدها في لبنان، رغم عدم رضا اللبنانيين عنها خلال الفترة الراهنة.
وأوضح البرلمانى اللبنانى الأسبق، أن الشعب اللبنانى بكل طوائفه يزيلون آثار الحادث الكبير في بيروت، كما أنهم يقتسمون رغيف الخبز معا.