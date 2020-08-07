برلمانى لبنانى سابق: حكومة حسان دياب ستبقى رغم عدم رضا اللبنانيين

قال عضو مجلس النواب اللبنانى الأسبق، محمد الأمين عيتانى، إن التحقيق الدولى الذى يطالب به البعض لكشف حادث

بيروت، عادة ما يأخذ 10 سنوات أو 15 عاما، ولبنان لن يتحمل هذا الوقت الكبير.