AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلمانى لبنانى سابق: حكومة حسان دياب ستبقى رغم عدم رضا اللبنانيين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:38 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
عادل نصار
قال عضو مجلس النواب اللبنانى الأسبق، محمد الأمين عيتانى، إن التحقيق الدولى الذى يطالب به البعض لكشف حادث انفجار بيروت، عادة ما يأخذ 10 سنوات أو 15 عاما، ولبنان لن يتحمل هذا الوقت الكبير.

أضاف الأمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه يتصور أن تظل حكومة حسان دياب قائمة كما هى حتى نهاية عهدها في لبنان، رغم عدم رضا اللبنانيين عنها خلال الفترة الراهنة.

وأوضح البرلمانى اللبنانى الأسبق، أن الشعب اللبنانى بكل طوائفه يزيلون آثار الحادث الكبير في بيروت، كما أنهم يقتسمون رغيف الخبز معا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلاح حزب الله في سويسرا الشرق

هم سبب عزل لبنان عن الخليج.. مسئول ديني كبير ينتقد حزب الله بقوة

بسبب انفجار بيروت.. اتصالات مواسعة لعمرو موسى بمجموعة من السياسيين اللبنانيين

البرلمان يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني.. على عبدالعال: إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي

موجتها الانفجارية وصلت إلى 40 كيلومترا.. شاهد عيان من بيروت يتحدث لصدى البلد

الحريري يحمل الحكومة مسئولية نكبة بيروت

ترشيحاتنا

إثيوبيا والقرن الأفريقي.. خطة عشرية للهيمنة على المنطقة وتكامل اقتصادي مرهون بقوة بحرية تحميه

هذه الفئة لن تنجو من كورونا حتى مع وجود اللقاح.. تفاصيل

بعد تقرير فوكس نيوز .. خبير: أوروبا ستتحرك بشكل رسمي تجاه قطر

إخلاء سبيل المتهمين بالتحرش بالإعلامية ريهام سعيد وانتهاك حرمة حياتها

سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

تقدر بالملايين .. التحفظ على 1200 كيلو من أحجار الكوارتز في أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إكسسوارات لافتة.. هند صبري تخطف الأنظار بفستان فيروزي

الأمير تشارلز تحدى الأزمة.. كيف أثرت جائحة كورونا على العائلة المالكة البريطانية

اكتشاف 6 سلالات لـ فيروس كورونا.. اِعرف التطورات