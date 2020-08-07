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مرأة

بعد تحذير الأرصاد| الناظر يكشف مخاطر ارتفاع الحرارة والرطوبة على الصحة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:24 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع حاد في درجات الحرارة والرطوبة خلال الأيام القادمة.


وعلق هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على حسابه الرسمي، أن ارتفاع الحرارة والرطوبة يؤثر على الصحة بشكل كبير.


وجاءت تأثيرها على الصحة فيما يلي :

1-  فقدان الأملاح من الجسم نتيجة العرق الغزير.

2- جفاف الجلد واحمراره.

3- رغبة خفيفة في الحكة.

4- يؤدي لشد عضلي مؤلم.

5-  صداع  ورغبة في القئ .

6- هبوط شديد وفقدان للوعي.


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الوقاية من هذه المشكلات :

- التقليل من الجهد البدني.
- عدم ممارسة الرياضة في الصباح.
- شرب كمية كبيرة من الماء.
- تناول الخضروات والفاكهة.

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