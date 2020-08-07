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توك شو

لجنة السكان: 18 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:07 م
النائب معتز محمود،
النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان
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اسراء صبري
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك ما يقرب من 1800 مبنى بدون ترخيص، بالإضافة إلى 18 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، متابعا: دا غير المباني والمخالفات المتواجدة على الأراضي الزراعية.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن معظم تلك المباني تقوم بدون أي أشراف هندسي مما يعرض المواطنين إلى الأخطار، بالإضافة إلى صعوبة توفير المرافق السكنية للمواطنين المقيمين بتلك الأماكن، وأيضا يتم تكوين بؤر إجرامية نتيجة صعوبة عدم تواجد الشرطة في تلك المناطق.

وواصل قائلا: إن الوحدات السكنية غير المرخصة سعرها يقل 50% عن نظيرتها المرخصة، لذلك يقبل عليها الكثير من الناس.

وأشار إلى أنه من حق المواطن أن يقوم بتقديم تظلم للمحافظ في حالة الإحساس بالظلم المالي من قبل الجهات.
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