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فن

لـ نشوى مصطفى| انطلاق برنامج بنت البلد منتصف أغسطس على"المحور"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:44 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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محمد نحلة
استقرت الشركة المنتجة لبرنامج "بنت البلد" للفنانة نشوى مصطفى على إنطلاق اولى حلقات البرنامج يوم ١٥ أغسطس الجارى على شاشة المحور.
 

وقال خالد غنيم رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للانتاج الاعلامى فى تصريحات صحفية: إننا نسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد فى عالم الاعلام وهدفنا دائما إرضاء الجمهور وتقديم محتوى أفضل. 



وأكد خالد غنيم أن برنامج بنت البلد  اجتماعى يحتوى على عدد من الفقرات الاجتماعية والتربوية ومناقشة قضايا الاسرة العربية والمصرية كما يشتمل على فقرات طبية وفقرات للطهى والموضة وصحة وجمال المرأة .


جدير بالذكر أن  برنامج  "بنت البلد" سوف ينطلق ١٥ اغسطس من السبت الى الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا والإعادة الثانية عشرة صباحا.
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