ببدأ بصلاة الفجر| الأول ثانوية عامة ذوي قدرات خاصة يروي تفاصيل يومه..فيديو

قال محمد الحسيني، الأول على الثانوية العامة من ذوي القدرات الخاصة، إنه كان يبدأ يومه بأداء صلاة الفجر مع والده، ثم يتناول وجبة خفيفة، ومن ثم يتوجه للتمرين الرياضي، ويعود بعدها إلى البيت ليرتدي الزي المدرسي ويذهب للمدرسة.





وأوضح، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه كان يستمع للمدرسين جيدا، ثم يعود من المدرسة إلى المنزل لإداء واجباته المدرسية، وثم بعدها يخرج مع والده لممارسة الجري.





أوضح أنه واجه الثانوية العامة بكل إرادة وتحد وعزيمة، معقبا: مخفتش من السنة دي وكنت بذاكر لوحدي وبعتمد على نفسي وعشان ربنا كافأني وجبت 97%.





وتابع: "أنا بحب السباحة والرسم.. ونفسي ادخل المعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة تخصص الطباعة والرسم.







