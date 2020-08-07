AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ببدأ بصلاة الفجر| الأول ثانوية عامة ذوي قدرات خاصة يروي تفاصيل يومه..فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:12 م
محمد الحسيني، الأول
محمد الحسيني، الأول على الثانوية العامة من ذوي القدرات الخا
Advertisements
اسراء صبري
قال محمد الحسيني، الأول على الثانوية العامة من ذوي القدرات الخاصة، إنه كان يبدأ يومه بأداء صلاة الفجر مع والده،  ثم يتناول وجبة خفيفة، ومن ثم يتوجه للتمرين الرياضي، ويعود بعدها إلى البيت ليرتدي الزي المدرسي ويذهب للمدرسة.

وأوضح، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه كان يستمع للمدرسين جيدا، ثم يعود من المدرسة إلى المنزل لإداء واجباته المدرسية، وثم بعدها يخرج مع والده لممارسة الجري.

أوضح أنه واجه الثانوية العامة بكل إرادة وتحد وعزيمة، معقبا: مخفتش من السنة دي وكنت بذاكر لوحدي وبعتمد على نفسي وعشان ربنا كافأني وجبت 97%.

وتابع: "أنا بحب السباحة والرسم.. ونفسي ادخل المعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة تخصص الطباعة والرسم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكريات الثانوية العامة مع الفنانين.. عزيز الشافعي لـ صدى البلد: كنت من المتفوقين.. أمير كرارة: طلعت الثاني على المدرسة بمجموع 52%.. وعبد الله مشرف: كنت بسقط وبحب التمثيل

ذكريات نجوم الفن مع الثانوية العامة.. أمير كرارة: حصلت على 52%.. شيرين عبد الوهاب: ربنا يوفقهم.. وعزيز الشافعي: دخلت هندسة

تعرف على شروط التقديم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

السجن لطالبة لعدم أداء الواجبات المدرسية

البيت كله بكى من الفرحة.. الأول علمي علوم يروي كواليس استقباله مكالمة وزير التعليم

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على مجاميع نجوم الفن

ترشيحاتنا

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

تقدر بالملايين .. التحفظ على 1200 كيلو من أحجار الكوارتز في أسوان

6 أشهر| تحرك عاجل من البرلمان لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

إثيوبيا والقرن الأفريقي.. خطة عشرية للهيمنة على المنطقة وتكامل اقتصادي مرهون بقوة بحرية تحميه

بسبب دنيا سمير غانم| لاعبة يوفنتوس تفجر موجة من السخرية فى مصر

1000 جنيه شهريا ..تعويض عاجل لكل أسرة من مضاري بئر العبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأرصاد| الناظر يكشف مخاطر ارتفاع الحرارة والرطوبة على الصحة

إنقاذ ورعاية وعلاج.. حكاية ملجأ حبيبة للكلاب والقطط.. فيديو

أسعار ومواصفات أوبل جراند لاند opel grandland ..فيديو وصور