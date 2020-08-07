ستيرلنج يهدر فرصة انفراد تام بـ كورتوا في دوري الأبطال

أهدر رحيم ستيرلنج فرصة مضاعفة النتيجة لفريقه مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد في المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وانفرد ستيرلنج بكورتوا حارس ريال مدريد، لكنه سدد الكرة ليتصدى لها الحارس البلجيكي وتخرج للضربة الركنية في الدقيقة 47.



