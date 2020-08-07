ستيرلنج يهدر فرصة انفراد تام بـ كورتوا في دوري الأبطال

أهدر رحيم ستيرلنج فرصة مضاعفة النتيجة لفريقه مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد في المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وانفرد ستيرلنج بكورتوا حارس ريال مدريد، لكنه سدد الكرة ليتصدى لها الحارس البلجيكي وتخرج للضربة الركنية في الدقيقة 47.
وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم رحيم ستيرلنج لفريقه مانشستر سيتي، قبل أن يعادل كريم بنزيما النتيجة لفريقه.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي على نظيره نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الأخير بإسبانيا.
ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة فريقي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.