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فن

هانى شاكر عن انفجار بيروت: طول ما احنا رافضين نتفق هنضيع ونخسر كل شيء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان هانى شاكر ، نقيب الموسيقيين، أمير الغناء العربي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو لاهل لبنان، على انغام احد اغانيه، وفى نهايه الفيديو وجه لهم رسالة مؤثرة.
 

وكتب هانى شاكر معلقا على الفيديو "طول ما احنا رافضين نتفق؛ هنضيع ونخسر كل شيء".


وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.


وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


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وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.



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