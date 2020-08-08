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تعليم

التعليم تعقد امتحان المستوى لأبنائنا في الخارج للالتحاق بالثانوية اليوم

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:03 ص
ياسمين سامي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم اليوم السبت عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي تحت إشراف السفارات المصرية، الراغبين  في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

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وقالت وزارة التربية والتعليم ان هذا الاختبار سيتم عقده بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي وفقًا لجدول الامتحان المنظم لهذا.

وأشارت إلى أنه تم التنبيه على طلاب أبناؤنا في الخارج عبر السفارات المصرية في الخارج بضرورة تواجد الطلاب بأرض الوطن والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب، حيث قام الطلاب بتحرير استمارة التقدم لأداء الامتحان واستلام رقم الجلوس موضحًا به اللجنة التي سيؤدى الطالب الامتحان بها وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 22/7/2020.

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وحددت الوزارة 4 قطاعات بالمحافظات التابعة لها والتي سيتقدم إليها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات تحديد المستوى، وهي كالتالي:

قطاع القاهرة: "مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات"، والمحافظات التابعة لها هي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – الفيوم".

قطاع الإسكندرية: " مدرسة المشير/أحمد بدوى الثانوية"، والمحافظات التابعة لها هي:  "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الغربية".

قطاع المنصورة: "مدرسة المنصورة الثانوية بنين"، والمحافظات التابعة لها هي:  "الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء".

قطاع أسيوط: "مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية"، والمحافظات التابعة لها هي:  "أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد".

وطالبت الوزارة طلاب المحافظات التابعة لكل قطاع التوجه لمقر اللجنة، وذلك لتحرير استمارة التقدم لامتحان تحديد المستوى ومعرفة رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.
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