فيديو جراف.. برلماني يطلب مد فترة التصالح في مخالفات البناء

لازال قانون التصالح على مخالفات البناء الأكثر جدلا، وقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء طالب فيه مد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

وأعطى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحق لرئيس الوزراء بمد فترة التصالح 6 أشهر أخرى النائب محمد عبد الغني طالب بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإفادة بالرد.

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