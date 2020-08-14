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فيديو جراف

فيديو جراف.. برلماني يطلب مد فترة التصالح في مخالفات البناء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:58 م
قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء
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ايمان عبداللطيف

لازال قانون التصالح على مخالفات البناء الأكثر جدلا، وقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء طالب فيه مد قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.

 

وأعطى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحق لرئيس الوزراء بمد فترة التصالح 6 أشهر أخرى النائب محمد عبد الغني طالب بضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والإفادة بالرد.

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ولمزيد من التفاصيل حول برلماني يطلب مد فترة التصالح في مخالفات البناء، شاهد الفيديو جراف التالى.



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