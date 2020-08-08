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تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكان اختبارات القدرات بـ تنسيق 2020

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:03 ص
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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نهلة الشربيني

تطلق اليوم السبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبارات القدرات بجميع الجامعات في المحافظات، وذلك بعد أن بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات الخميس الماضي ، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط 




وجدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سوف تبدأ السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:


1. كليات الإعلام.


2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).


3. كليات الفنون التطبيقية.


4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.


5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.


6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.


7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).


8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).


9. كليات التربية الرياضية.

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.


11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).


لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكان اختبارات القدرات بـ تنسيق 2020
لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكان اختبارات القدرات بـ تنسيق 2020
لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكان اختبارات القدرات بـ تنسيق 2020
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