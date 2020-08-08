لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مكان اختبارات القدرات بـ تنسيق 2020

تطلق اليوم السبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبارات القدرات بجميع الجامعات في المحافظات، وذلك بعد أن بدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات الخميس الماضي ، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.





ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط















وجدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سوف تبدأ السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:

