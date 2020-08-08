حكم الشرع في جمع الدم وتخزينه وتركيبه

حكم تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الد م ومركباته.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





أوضحت الدار في إجابتها أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إذا توفرت الشروط والضوابط التي تنظم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم، والتي تُبعد هذه العملية عن أي ضرر أو تلاعب، وتنأى بها أن تتحول إلى تجارة أو استغلال، بل تكون من باب إحياء النفس والإيثار المأمور بهما شرعًا.





ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، سؤال يقول فيه السائل، "هل تبرعي بالدم لأحد الأشخاص فى نهار رمضان يفسد الصوم؟





وأجاب الشيخ أحمد حسن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي، أن التبرع بالدم لا يفسد الصوم إذا علم المتبرع من حاله أنه مع تبرعه لن يضطر إلى الفطر.





وأشار إلى أن المتبرع لو علم من حاله أن تبرعه بالدم لغيره سيضطر للفطر بسبب ضعف جسده، فالأولى ألا يتبرع وقد خرج الفقهاء هذه الامر على مسألة الحجامة، فهم يقولون بأنها لا تفطر فى الصيام.





وأشار إلى أن المتبرع لو علم من حاله أن تبرعه بالدم لغيره سيضطر للفطر بسبب ضعف جسده، فالأولى ألا يتبرع وقد خرج الفقهاء هذه الامر على مسألة الحجامة، فهم يقولون بأنها لا تفطر فى الصيام.



