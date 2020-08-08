AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الشرع في جمع الدم وتخزينه وتركيبه

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:00 ص
حكم الشرع في جمع
حكم الشرع في جمع الدم وتخزينه وتركيبه
Advertisements
محمود ضاحي
حكم تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار في إجابتها أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إذا توفرت الشروط والضوابط التي تنظم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم، والتي تُبعد هذه العملية عن أي ضرر أو تلاعب، وتنأى بها أن تتحول إلى تجارة أو استغلال، بل تكون من باب إحياء النفس والإيثار المأمور بهما شرعًا. 

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول فيه السائل، "هل تبرعي بالدم لأحد الأشخاص فى نهار رمضان يفسد الصوم؟

وأجاب الشيخ أحمد حسن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي، أن التبرع بالدم لا يفسد الصوم إذا علم المتبرع من حاله أنه مع تبرعه لن يضطر إلى الفطر.

وأشار إلى أن المتبرع لو علم من حاله أن تبرعه بالدم لغيره سيضطر للفطر بسبب ضعف جسده، فالأولى ألا يتبرع وقد خرج الفقهاء هذه الامر على مسألة الحجامة، فهم يقولون بأنها لا تفطر فى الصيام.

وأشار إلى أن المتبرع لو علم من حاله أن تبرعه بالدم لغيره سيضطر للفطر بسبب ضعف جسده، فالأولى ألا يتبرع وقد خرج الفقهاء هذه الامر على مسألة الحجامة، فهم يقولون بأنها لا تفطر فى الصيام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام القضاء ؟

حكم جمع الدم وتخزينه وتوزيعه.. دار الإفتاء تجيب

شروط وضوابط جمع الدم ونقله وتوزيعه.. دار الإفتاء تكشف عنها

ترشيحاتنا

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

على عكس المتعارف عليه.. التين الشوكي يقي من الإمساك.. اكتشف 8 فوائد له

ضاحي خلفان: حسن نصر الله فوق الدولة والشعب اللبناني لا سلطان عليه.. شاهد

إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

أخبار التوك شو| هيفاء وهبي تكشف تفاصيل انفجار بيروت.. الوطنية للانتخابات تحذر من عدم المشاركة في التصويت بـ مجلس الشيوخ.. وكمال أبو رية يحكي ذكرياته مع عيد الأضحى

بين السماء والأرض.. أخطار جيولوجية ومناخية جسيمة تهدد بانهيار سد النهضة.. عيوب التصميم تضعف هيكله.. وإثيوبيا تواصل التعنت في المفاوضات

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

5 إجراءات للمخالفين بعد الموافقة على طلب التصالح.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. كيا تطرح سونيت 2021 kia sonet.. فيديو وصور

بإطلالة عصرية.. زوجة علي ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو