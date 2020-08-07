AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأولى ثانوية عامة مكفوفين: حلمي أكون مذيعة.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:32 م
سامية محمد، الأولى
سامية محمد، الأولى على الثانوية العامة مكفوفين
Advertisements
اسراء صبري
قالت سامية محمد، الأولى على الثانوية العامة مكفوفين، إن الإنسان الذي يمتلك إرادة يمكنه تحقيق أي شيء، متابعه: مفيش أي إعاقة هتقدر تقف قدام إنسان عنده إرادة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":  أنها كانت تذاكر طوال اليوم، موضحه أنها تعودت على أنها تدرس طوال اليوم .

وفيما يخص فترات راحة أكدت: "مفيش إنسان يقدر يواصل مذاكرة طوال اليوم بدون راحة، وتابعت: أنا مكنتش متوقعة خالص إني هكون الأولى على الجمهورية، كنت بقول هنجح بمجموع كبير يدخلني الكلية التي أريدها".

وأشارت إلى أنها اعتمدت على الدروس وأهلها لكي تصل إلى تلك المرحلة.. وأوضحت أنها تأمل في دخول كلية الإعلام (قسم الإذاعة والتلفزيون)، وذلك لأنها تعشق الإذاعة والتحاور مع الغير للحصول على الكثير من المعلومات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة مدير أعماله.. رسالة جديدة من محمد عز

هستيريا من الفرحة.. الأولى مكفوفين: علمت النتيجة من التليفزيون.. وواجهت صعوبة في التعليم أون لاين

الأولى على مستوى الجمهورية مكفوفين: كورونا كان يمثل عبئًا علينا.. فيديو

واجهت كورونا.. الأولى علمي علوم تكشف لغز نجاح الثانوية العامة

عايزة أدخل إعلام.. الأولى مكرر مكفوفين: كنت بذاكر لحد ما أزهق وأنام

نفسى أدخل كلية إعلام.. الأولى مكفوفين تمارس موهبتها على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

نادر نور الدين: كل محطات الطاقة الشمسية في مصر تنشأ بالصعيد

اكتشاف 6 سلالات لـ فيروس كورونا.. اِعرف التطورات

صراخ وهلع.. لحظة انفجار منزل الفنانة اللبنانية نادين نجيم

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

قللت من الكارثة.. محلل سياسي لبناني: اكتشاف سرقة جزء من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت

ضعف كمية مرفأ بيروت.. جدل حول وجود نترات الأمونيوم في ميناء آخر لدولة عربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سرقة سيارتها .. لص يسحل سيدة مسافة 20 مترًا في وضح النهار.. شاهد

بعد تحذير الأرصاد| الناظر يكشف مخاطر ارتفاع الحرارة والرطوبة على الصحة

إنقاذ ورعاية وعلاج.. حكاية ملجأ حبيبة للكلاب والقطط.. فيديو