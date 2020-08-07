الأولى ثانوية عامة مكفوفين: حلمي أكون مذيعة.. فيديو

قالت سامية محمد، الأولى على الثانوية العامة مكفوفين، إن الإنسان الذي يمتلك إرادة يمكنه تحقيق أي شيء، متابعه: مفيش أي إعاقة هتقدر تقف قدام إنسان عنده إرادة.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أنها كانت تذاكر طوال اليوم، موضحه أنها تعودت على أنها تدرس طوال اليوم .
وفيما يخص فترات راحة أكدت: "مفيش إنسان يقدر يواصل مذاكرة طوال اليوم بدون راحة، وتابعت: أنا مكنتش متوقعة خالص إني هكون الأولى على الجمهورية، كنت بقول هنجح بمجموع كبير يدخلني الكلية التي أريدها".
وأشارت إلى أنها اعتمدت على الدروس وأهلها لكي تصل إلى تلك المرحلة.. وأوضحت أنها تأمل في دخول كلية الإعلام (قسم الإذاعة والتلفزيون)، وذلك لأنها تعشق الإذاعة والتحاور مع الغير للحصول على الكثير من المعلومات.
وأشارت إلى أنها اعتمدت على الدروس وأهلها لكي تصل إلى تلك المرحلة.. وأوضحت أنها تأمل في دخول كلية الإعلام (قسم الإذاعة والتلفزيون)، وذلك لأنها تعشق الإذاعة والتحاور مع الغير للحصول على الكثير من المعلومات.