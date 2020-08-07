الأولى ثانوية عامة مكفوفين: حلمي أكون مذيعة.. فيديو

قالت سامية محمد، الأولى على الثانوية العامة مكفوفين، إن الإنسان الذي يمتلك إرادة يمكنه تحقيق أي شيء، متابعه: مفيش أي إعاقة هتقدر تقف قدام إنسان عنده إرادة.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أنها كانت تذاكر طوال اليوم، موضحه أنها تعودت على أنها تدرس طوال اليوم .



