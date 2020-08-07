190.4 مليون جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة في يوليو

بلغ عدد الحاويات الـواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبد التواب خلال شهر يوليو 2020 حوالي 64 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود بإجمالي 6 ألاف و 263، ووزن بإجمالي 1351 طنا 571 كيلوجراما.













وخلال شهر يوليو 2020 تم الإفراج عن 162 شهادة سحب جزئية بعدد 15 ألفا و 832 طردا بـوزن إجـمالي 3289 طنا و 502 كيلو جرام .













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وبلغ إجمالي الضرائب و الرسـوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2020 حوالي 24 مليونا و 878 ألفا و 224 جنيهًا و إجمالي الغرامات 84 ألفا و 448 جنيهًا وبلغ إجمالي رسم الجعالة المحصلة حوالي 500000 ألف جنيه .













فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 157 مليونا و 892 ألفا و 901 جنيه و إجـــمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و 608 الاف 345 جنيهًا و الرسـوم المحصلة لحساب غـــرفة الأدخـنة 804 الاف و 169 جنيها و إجمالي المصاريف الإداريـة و دمغــة تنمية الـموارد و الدمغة النسبية و النوعية المحـصلة 5 ألاف و 834 جنيها .













كما بلغ إجمالي ضريبة المهن الحـرة لشهر يوليو 2020 حوالي 8 الاف و 300 جنيه وبلغ إجمالي رسـم تنمية الموارد المالية للدولة حوالي 4 ملايين و 610 الاف و 573 جنيها .













و بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامـة لجـمارك الدخـان بالقاهرة خـلال شهر يوليو 2020 حـــوالي 190 مليونا و 415 ألفا و 119 جنيهًا .









و خلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخـان بالإدارة العامة لجـمارك الدخان بالقاهرة حـــوالي 6 ملايين و 117 ألفا و 420 جنيها .



