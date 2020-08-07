يحل أزمة قوائم الانتظار.. برلمانية تكشف فوائد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أيدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.
وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن جائحة كورونا تسببت فى توقف عمل قوائم الانتظار خلال الفترة السابقة بسبب تحويل جميع المستشفيات قاعات عزل مرضى كورونا، ولكن بعد انحسار أعداد المصابين من فيروس كورونا يجب أن تستأنف الوزارة عملها مرة أخرى.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية فى هذا الوقت يضمن استئناف عمليات قوائم الانتظار فضلا عن دعم المواطنين فى شراء الأدوية.
ياتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.
وجاء مشروع القانون في 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن "يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء".